PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 29 juin sur Suède – Ukraine

Mon pronostic : match nul entre la Suède et l’Ukraine (3.25)

Difficile de pronostiquer cette rencontre. L’Ukraine a eu beaucoup de chances pour se retrouver en huitième de finale. Elle a terminé troisième de sa poule derrière l’Autriche et les Pays-Bas avec seulement trois points et une victoire difficile face à la Macédoine du Nord (2-1). On sait que cette sélection est capable d’accrocher les meilleures que ce soit la France (1-1) ou même de gagner (1-0) face à l’Espagne. La Suède réalise un très bon Euro et, à l’image de la Coupe du Monde 2018, peut aller loin dans la compétition. Les Suédois sont tout bonnement invaincus depuis le début de l’Euro avec deux victoires et un nul dans un groupe composé de l’Espagne, de la Pologne et de la Slovaquie. La force de cette équipe est la défense. Je pense que l’on va assister à un match fermé et à des prolongations entre les deux équipes ce soir (3.25) !

