PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 29 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Lille ne perd pas à Paris (2.85)

Que vaut le PSG sans Mbappé ? C’est la question que l’on se pose avant la rencontre de ce soir alors que le Français, malade, est forfait pour la réception de Lille. Il porte son club depuis le début de saison et semble être le seul élément offensif au niveau des ambitions de Paris. A cette absence, ajoutons celles de Hakimi, suspendu après son carton rouge reçu au Vélodrome et celle de Marco Verratti blessé après un contact avec Guendouzi et indisponible entre quatre et six semaines. Je pense que Lille pourrait en profiter ce soir. Le champion en titre est très en deçà de son niveau de la saison dernière avec une 10e place au classement et doit absolument prendre des points. C’est toujours particulier de venir au Parc des Princes. Je sens les Lillois capables de faire un coup et c’est pourquoi je vous conseille de miser sur le N2 pour une cote de 2.85 !

