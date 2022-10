PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 29 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg bat Marseille (3.05)

Empêtré dans la crise, l’Olympique de Marseille ne produit plus grand-chose et si l’on regarde les deux derniers succès toutes compétitions confondues, ils l’ont été face au Sporting Portugal qui a évolué quasiment 140 minutes en infériorité numérique. Deux victoires à relativiser. Cette fois il ne faudrait pas perdre à Strasbourg, cela serait catastrophique. Et pourtant, j’ai bien peur que cela est plus que probable. Les Strasbourgeois auront les crocs, eux, qui n’ont remporté qu’une seule rencontre. Avec de l’envie et le public derrière, je pense qu’ils sont en mesure de l’emporter. Je vous propose donc de tenter le coup pour essayer de tripler votre mise.

Pariez sur Strasbourg – Marseille ici !