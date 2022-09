PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 30 septembre – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille gagne à Angers par au moins deux buts d’écart (2.85)

En championnat, le début de saison des Marseillais est quasi parfait avec six victoires et deux nuls dont un lors de la dernière journée face à Rennes. L’OM part donc sur de très bonnes bases mais, je suis d’accord avec Lionel, l’enchaînement avec la Ligue des Champions est toujours délicat à gérer surtout dans la position actuelle de Marseille dans sa poule. De plus, ce déplacement à Angers n’arrive peut-être au bon moment car le SCO va mieux avec deux succès d’affilée mais je crois que les Olympiens ne vont pas avoir peur et parfaitement aborder cette rencontre. La différence de niveau est trop grande et je serais très déçu si les hommes de Tudor ne parvenaient pas à l’emporter. Je vous propose donc de parier sur la victoire de l’OM par au moins deux buts d’écart pour une cote de 2.85 !

