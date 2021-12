PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 4 décembre – Ligue 1

Mon pronostic : Lens ne perd pas face au PSG et les deux équipes marquent (2.95)

Les matches passent et le constat est toujours le même avec ces Parisiens. Les prestations ne sont pas bonnes, on ne trouve aucune idée ni identité dans le jeu proposé et le collectif n’y arrive pas. Face à Nice, le PSG n’est pas parvenu à marquer et a même concédé de grosses occasions pour au final faire un score nul et vierge loin d'être rassurant. Les Lensois ne vont pas bien en ce moment avec une série de trois rencontres sans victoire mais on sait à quel point des joueurs peuvent se transcender en jouant contre Paris. A domicile, les Sang-et-Or sont capables de tout et de mettre en grandes difficultés l’équipe de Pochettino s’ils exercent un pressing haut et jouent avec une grosse intensité. Je pense que le RCL pourrait ne pas perdre cette rencontre. Je miserais bien sur le nul pour une cote de 4.40. Je vous propose tout de même de vous couvrir en misant sur le 1N avec les deux équipes qui marquent (2.95). Je rajouterais le but de Kalimuendo. L’attaquant Lensois, prêté par le PSG, pourrait poser de nombreux problèmes à la défense parisienne. Sa réalisation est cotée à 3.70 !

