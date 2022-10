PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 8 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG gagne avec un clean-sheet à Reims et par au moins deux buts d’écart (3.05 via MYMATCH)

Situé en plein milieu de la double confrontation contre Benfica, ce match pourrait être un piège mais je pense que le PSG ne va pas tomber dedans. Les Parisiens ont la profondeur de banc pour rester compétitif, surtout en championnat et le début de saison du Stade de Reims est mauvais. Les Rémois n’ont remporté qu’une seule rencontre et n’ont pas beaucoup d’arguments pour gêner un Paris motivé. Le Paris Saint-Germain doit donc se montrer intraitable défensivement et nous sommes en tous points d’accord avec Lionel Charbonnier. Nous voyons le club de la capitale ne pas encaisser de but ce soir et même l’emporter avec un écart conséquent. La différence de niveau est trop grande entre ces deux clubs. Un MYMATCH coté à 3.05 !

Pariez sur Reims – PSG ici !