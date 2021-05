PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 7 mai Ligue 1 – France

Mon pronostic : Lens ne perd pas et les deux équipes marquent (2.95)

Le titre se joue peut-être aujourd’hui. Les Lensois voudront tout faire pour priver le rival de la 1ère place finale dans le championnat de France. Mais ce « Derby du Nord » est aussi important pour les Sang-et-Or pour une qualification en coupe d’Europe. Actuellement 5e, les Lensois doivent lutter à distance contre les Marseillais et les Rennais. En championnat ils sont d’ailleurs en grande forme avec une seule défaite sur leurs quatorze dernières rencontres et c’était contre le PSG (2-1). Le LOSC lui doit justement tout gagner et pourquoi pas, mettre la pression sur les Parisiens en l’emportant ce soir. Cependant je pense que la motivation des Lensois fera plutôt pencher le match en faveur des locaux. Je vous conseille donc de miser sur le fait que Lens ne perde pas avec les deux équipes qui marquent pour presque tripler la mise !

Pariez sur Lens – Lille ici !