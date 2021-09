PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen – Ligue 1

Mon pronostic : Monaco s’impose à Clermont (1.96)

Les Monégasques sont dans une bonne passe. Après un début de saison très compliqué pour l’AS Monaco, tiraillé entre les qualifications pour la Ligue des Champions et le championnat, le club commence à bien enchaîner avec quatre victoires lors des cinq derniers matches disputés. Même s’il y a encore de gros progrès à faire dans le jeu, l’équipe de Kovac a des individualités fortes, capables de faire la différence. Clermont n’est pas bien en ce moment et n’arrive plus à gagner. Les Clermontois ont même pris deux gifles à Rennes et à Paris. C’est pourquoi je pense que la cote à 1 .96 de la victoire monégasque est très intéressante !

