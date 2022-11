PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen sur Arabie Saoudite - Mexique - CDM 2022

Mon pronostic : l'Arabie Saoudite l'emporte face au Mexique (5.00)

Et pourquoi pas une surprise dans ce groupe ? Personne ne s'attendait à ce que l'Arabie Saoudite soit encore en vie pour ce troisième match de la poule C. Pourtant, ils ont encore leur destin entre leurs mains. Grâce à leur fabuleuse victoire face à l'Argentine lors du premier match, les hommes d'Hervé Renard ont toujours le droit de rêver d'une qualification en huitièmes de finale. De l'autre côté, le Mexique peine dans cette Coupe du Monde pour l'instant. Avec une défaite logique face à l'Argentine et un nul amorphe face aux Polonais, les Mexicains sont au bord de l'élimination dès les phases de poule, ce qui arrive très rarement. Preuve peut-être d'une génération moins talentueuse que les précédentes ? Tout comme l'Arabie Saoudite, ils sont dans l'obligation de gagner s'ils veulent voir le prochain tour, mais je pense que l'énergie débordante des "Faucons" peut leur poser des problèmes. De plus, près de la moitié de la sélection des Verts joue dans le club d'Al-Hilal, ce qui, collectivement, est un sacré avantage ! Je vois donc l'Arabie Saoudite l'emporter !

Pariez ici sur Arabie Saoudite - Mexique !