PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen sur Italie – Angleterre – Ligue des Nations

Mon pronostic : l’Angleterre gagne en Italie (2.45)

Certes, l’Angleterre pointe à la dernière place de son groupe en Ligue des Nations. En cas de défaite, les Three Lions seraient même définitivement relégués à l’étage inférieur pour la prochaine édition. Mais je ne suis pas persuadé que les grosses écuries du continent soient réellement concernées par cette compétition et qu’ils préparent surtout la Coupe du Monde qui arrive dans moins de deux mois. Et les Anglais ont des choses à prouver en Italie ce soir. Alors qu’ils restent sur quatre matches sans victoire, dont une cinglante défaite à domicile face à la Hongrie (0-4), chaque joueur va vouloir montrer qu’il mérite sa place au sein de la sélection afin de faire partie du voyage au Qatar. Je ne vois donc pas les Italiens tenir sur leur pelouse. Roberto Mancini cherche encore la bonne formule pour son équipe, qui s’est d’ailleurs considérablement rajeunie au fil des années. Et je dois avouer que je ne suis pas spécialement convaincu par les dernières sorties de la Squadra. Si cette rencontre s’annonce serrée, je vois l’Angleterre s’imposer à l’usure.

Mon pari de folie : l’Angleterre gagne 1-0 ou 2-0 (4.10)

Pariez sur Italie – Angleterre ici !