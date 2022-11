PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen sur Lyon – Nice – Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Lyon et Nice (4.00)

C’est une rencontre très équilibrée entre deux écuries qui luttent pour rester accrochés aux places européennes. L’Olympique Lyonnais m’a déçu contre Marseille la semaine dernière. S’il y a du mieux au niveau du contenu depuis l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc de touche, les Rhodaniens sont encore en difficulté dans les deux surfaces. En face, Nice est en forme actuellement. Les Aiglons n’ont perdu aucun de leurs six derniers matches, toutes compétitions confondues, mais ne sont pas pour autant plus impressionnants, s’imposant constamment par un seul but d’écart. A la peine sur le plan défensif, je ne vois pas les Niçois gagner ce soir. Je miserais donc sur un résultat nul entre les deux équipes.

