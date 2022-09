PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen sur Lyon – PSG – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon ne perd pas face à Paris (2.30)

Je trouve le Paris-Saint-Germain de plus en plus inquiétant. Une nouvelle fois bousculé sur la pelouse du Maccabi Haïfa, le champion de France continue de prouver qu’il n’arrive pas à développer son football lorsqu’il affronte un adversaire qui refuse de subir et n’hésite pas à mettre du rythme. Et s’il finit toujours par trouver une solution, je ne suis pas sûr qu’un tel scénario se reproduise aujourd’hui. Car si L’Olympique Lyonnais est connu pour perdre des points évitables contre des équipes abordables ces dernières saisons, il a aussi la réputation d’élever son niveau de jeu quand il fait face aux grosses écuries. C’est d’ailleurs la seule équipe qui parvient à tenir tête au PSG assez régulièrement depuis l’arrivée des Qataris. Ce soir ne dérogera pas à la règle selon moi et l’OL devrait prendre au moins un point à domicile.

