PRONOS PARIS RMC Le pari football de Kévin Diaz du 13 juin sur Pays-Bas – Ukraine

Mon pronostic : victoire des Pays-Bas face à l’Ukraine et doublé de Memphis Depay (11.50 via MYMATCH)

A la Johan Cruijff Arena, les Pays-Bas voudront bien commencer l’Euro. Avec une belle génération et un adversaire largement abordable, les Hollandais partent favoris pour cette rencontre. Je pense qu’ils vont s’imposer mais évidemment, je suis d’accord avec Coach, il faut se méfier de cette équipe ukrainienne capable de tenir tête aux gros. Elle a tenu en échec la France (1-1) certes mais elle a aussi battu l’Espagne pour la Ligue des Nations (1-0) et le Portugal, à domicile, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro justement (2-1). Cependant les Pays-Bas doivent absolument gagner pour bien entrer dans la compétition. Je pense également que Depay va s’illustrer. Le leader de l’attaque néerlandaise doit porter son équipe et je le vois même inscrire un doublé. Un MyMatch coté à 11.50 !

