PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier CDM 2022 - Qualifications

Mon pronostic : la France s'impose en Bosnie avec des buts de Mbappé et de Coman (6.25)

Une victoire, seulement une victoire ! Un autre résultat serait une déception énorme de la part des Bleus. Largement favoris, les hommes de Didier Deschamps devraient être plus offensifs et j’ai très hâte de voir le quatuor d’attaquants annoncé (Coman, Dembélé, Mbappé et Griezmann). J’espère qu’il y aura du mouvement et du jeu entre ces joueurs. C’est ce qu’il a manqué lors des deux rencontres précédentes. La Bosnie est très faible en ce moment et n’a pas connu la victoire depuis novembre 2019. C’était contre le Liechtenstein (0-3). Je ne les vois pas rivaliser une seule seconde avec la France qui devrait largement s’imposer. Pour gonfler la cote, je vous propose de miser sur des buts de Mbappé et de Coman pour une très belle cote de 6.25 !