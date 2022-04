PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 10 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ne perd pas contre Montpellier et les deux équipes marquent (1.98)

Marseille est largement favori pour cette rencontre contre Montpellier. L’OM est dans la meilleure période de sa saison avec une série de six victoires toutes compétitions confondues. Cependant les Marseillais ne se sont pas montrés convaincants contre le PAOK avec ce but encaissé malgré le succès (2-1). Quand on voit la ferveur intense des supporters grecs, le match retour dans quelques jours sera très compliqué. Les Montpelliérains ne vont pas bien en ce moment avec seulement trois victoires lors de leurs douze dernières rencontres. C’est une saison très moyenne que réalise le MHSC. C’est pourquoi je me couvrirais avec le 1N. Marseille encaisse souvent des buts donc je rajouterais les deux équipes qui marquent pour une cote de 1.98 !

Pariez sur Marseille – Montpellier ici !