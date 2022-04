PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 10 avril – Ligue 1

Mon pronostic : match nul entre Lens et Nice (3.20) !

Les Lensois ne sont plus aussi tranchants qu'en début de saison et viennent de s'incliner à Strasbourg (1-0). Leur quatrième défaite en championnat depuis le mois de janvier. Au classement, le Racing Club de Lens se retrouve 10e et presque éliminés de la course à l'Europe sauf s'il venait à l'emporter contre Nice qui ne va pas forcément mieuc en ce moment. Les Aiglons restent sur trois rencontres sans victoire et n'ont même remporté qu'une seule rencontre sur les cinq dernières journées. C'était contre un PSG qui n'était pas forcément venu dans le sud avec de grandes intentions. C'est pourquoi je miserais sur un nul entre ces deux équipes pour une cote de 3.20 !

Pariez sur Lens - Nice ici !