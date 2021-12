PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 10 décembre – Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Nantes et Lens (3.35)

En difficulté en ce moment en Ligue 1, Lens est dans le creux de la vague avec trois matches nuls consécutifs et une seule victoire sur les cinq dernières journées. Physiquement, c’est dur d’assumer le style de jeu proposé par Franck Haise. Alors oui, les Sang-et-Ors restent sur une très grande performance face à paris mais il est toujours difficile d’enchaîner après. Nantes s’est remis sur le droit chemin avec une victoire à Lorient pour mettre fin à une série de cinq rencontres sans victoire. Avec les nombreuses absences côté Lensois (Clauss, Doucoure, Kakuta, Saïd et Machado) je pense que l’on pourrait assister à un nul ce soir (3.35). Je rajouterais même le fait que les deux équipes marquent ainsi que le but de Kalimuendo ou de Blas. Un MyMatch de folie côté à 7.50 !

