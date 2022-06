PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 10 juin – Ligue des Nations

Mon pronostic : la France ne perd pas en Autriche et les deux équipes marquent (2.05)

Il est temps que cette saison se termine pour l’équipe de France. Les joueurs sont dans un état de fatigue intense après une saison très longue, certains ayant même joué une soixantaine de matches. En l’absence de la Coupe du Monde cet été, cette Ligue des Nations semble vraiment en trop dans un calendrier surchargé et les Bleus ne semblent pas enclins à la disputer avec toute la rigueur et la détermination nécessaires. Résultat : un seul point pris en deux rencontres pour les joueurs de Didier Deschamps qui vont devoir réagir ce soir. En face, l’Autriche réalise un début de compétition plutôt intéressant, avec notamment une belle victoire en Croatie. Si l’effectif reste inférieur sur le papier, le fait de jouer à domicile face à un adversaire fatigué pourrait bien donner un surplus de motivation aux Autrichiens, qui sont capable d'obtenir le point du match nul. Je miserais donc l’équipe de France qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent (2.05).

Mon MyMatch de folie : la France ne perd pas, les deux équipes marquent et Benzema buteur (3.90)

Pariez sur Autriche – France ici !