PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 10 septembre - Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ne perd pas face à Lille et les deux équipes marquent (1.96)

L'OM connait un début de championnat fantastique ! Cinq victoires et un nul en six matches, 13 buts marqués et seulement 3 encaissés, les Marseillais sont premiers ex-aequo avec le Paris Saint-Germain. Malgré la défaite mercredi soir en Ligue des Champions, on a vu leurs qualités à Tottenham où ils ont réalisé une première période très cohérente. Malheureusement, le carton rouge a changé l'issue du match mais j'ai beaucoup aimé leur état d'esprit. De l'autre côté, même s'il alterne le bon et moins bon, le LOSC est assez solide à l'extérieur, s'imposant notamment à Montpellier et Ajaccio. Avec leurs armes offensives respectives, les deux équipes peuvent marquer. Ça risque d'être un match très serré, mais je vois une victoire de l'OM ou un match nul avec les deux équipes qui marquent.

Mon pari de folie : Marseille gagne, les deux équipes marquent, Payet et Sanchez marquent (12)



