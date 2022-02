PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 11 février – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG bat Rennes et Messi marque (2.35)

Avec le match aller contre le Real Madrid en perspective mardi, les Parisiens se doivent de se montrer très bons ce soir face au Stade Rennais. Ils ont réussi à le faire à Lille la semaine dernière. On sent qu’ils montent en puissance. Alors oui le matelas est confortable en tête de la Ligue 1, mais rien n’est mieux que les victoires pour se présenter dans les meilleurs dispositions. Je vois le PSG commencer très fort cette rencontre et gérer en seconde période. Messi a été très intéressant chez les Lillois. Buteur, il a prouvé qu’il était bien mieux dans l’axe. Je pense qu’il va une nouvelle fois s’illustrer avec une réalisation. Je vois le PSG l’emporter. Pour gonfler la cote, je vous propose de parier sur le fait que Paris ouvre le score, mène à la-mi-temps. Les Parisiens devraient commencer fort et gérer en seconde période. Je crois qu’il y aura au moins trois buts dans la rencontre. Un MyMatch coté à 4.00 !

Pariez sur PSG – Rennes ici !