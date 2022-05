PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 11 mai – Ligue 1

Mon pronostic : Rennes s’impose à Nantes et Terrier buteur (2.50)

C’est un derby spécial qui aura lieu à la Beaujoire ce soir. Nantes vient tout juste de remporter son premier trophée depuis vingt ans après sa victoire en finale de la Coupe de France face à Nice samedi dernier (1-0). Succès qui les qualifie directement pour la phase de groupe de la Ligue Europa. Il y a donc logiquement une interrogation autour des Canaris ce soir. Seront-ils dans l’euphorie ou dans la décompression ? Leur saison pourrait bien être terminée dans les têtes et Rennes devrait alors en profiter. Les joueurs de Bruno Genesio seront, à coup sûr, ultra concentrés et chercheront à récupérer leur place sur le podium. Avec une qualification pour la Ligue des Champions en ligne de mire, les Rennais, portés par une attaque complète et un Martin Terrier en feu, feront tout pour repartir avec les trois points. Je vous propose donc de miser sur une victoire de Rennes et une nouvelle unité de leur meilleur buteur. Un pari coté à 2.50.

