PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 12 décembre – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG ouvre le score contre Monaco, gagne et au moins deux buts dans la rencontre dont un de Mbappé ( 2.55 via MyMatch)

Le PSG doit confirmer ce qu’il a montré lors de la rencontre face à Bruges en Ligue des Champions. Maintenant que la phase de groupe est fini, je pense que les Parisiens vont jouer plus libérés. Ils vont prendre ce match face à Monaco avec le plus grand sérieux. C’est la meilleure équipe possible qui sera alignée ce soir par Pochettino. Certes les Monégasques reviennent bien à l’image de Volland ou de Golovin mais cela ne sera pas suffisant. Bête noire des Parisiens, je pense que l’ASM va poser quelques problèmes mais je jouerais tout de même le succès du club de la capitale avec au moins deux buts parce qu’en contre, Paris est capable de punir Monaco. Pour faire gonfler encore la cote je vous propose même de rajouter le fait que le PSG ouvre le score ainsi que le but de Kylian Mbappé. Un MyMatch coté à 2.55 !

