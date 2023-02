PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 12 février – Ligue 1

Mon pronostic : match nul entre Lyon et Lens, les deux équipes marquent et Lacazette buteur (8.00 via MYMATCH)

C’est un match très compliqué à pronostiquer. Malgré les bons résultats de ces derniers temps, je pense qu’il est difficile de faire confiance aux Lyonnais qui sont capables de grosses contre-performances. On l’a vu face à Strasbourg ou Clermont. De plus il ne faut pas enterrer ces Lensois qui certes sont moins bien en ce moment mais ont peut-être repris confiance en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe de France cette semaine. Je miserais donc sur le nul ce soir avec les deux équipes qui marquent car je vois un beau spectacle. Je rajouterais également un but de Lacazette qui réalise une saison énorme pour son retour pour une cote magnifique de 8.00 !

