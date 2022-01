PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 12 janvier – Supercoupe d’Espagne

Mon pronostic : le Real Madrid gagne contre Barcelone à Djeddah, les deux équipes marquent (3.30)

C’est un classico assez déséquilibré en Arabie Saoudite. Le FC Barcelone s’est considérablement affaibli au fur et à mesure des saisons. Les Blaugranas sont aujourd’hui dans une phase de déclin qui va demander beaucoup de travail à Xavi. Il va falloir beaucoup de temps au coach espagnol pour redresser le club, modeler son effectif et imposer sa philosophie. S’il a les moyens de marquer, le Barça est aujourd’hui nettement inférieur à son adversaire du soir et grand rival. Le Real Madrid me paraît toujours plus fort au fur et à mesure que les semaines passent. Carlo Ancelotti sait exploiter tout le potentiel de son effectif, comme en témoignent les performances de Vinicius cette saison. L’attaquant brésilien a franchi un, voire deux paliers depuis l’arrivée du technicien italien sur le banc. Avec un Karim Benzema toujours en feu, je miserais sur un succès madrilène avec les deux équipes qui marquent. Un pari coté à 3.30.

