PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 12 juin - Ligue des Nations

Mon pronostic : le Portugal ne perd pas en Suisse, Jota ou Leao buteur (2.05)

C'est une rencontre qui pourrait être plus serrée qu'on le pense. La Suisse connaît une période très compliquée, restant actuellement sur quatre défaites et un nul sur les cinq derniers matches. La Nati a perdu toutes ces rencontres de Ligue des Nations en ce mois de juin et semble totalement hors de forme. A l'inverse, le Portugal est rayonnant. Les joueurs de Fernando Santos n'ont perdu qu'une seul de leur douze dernières rencontres et n'ont surtout plus connu la défaite en déplacement depuis onze matches. Le technicien portugais va, en revanche, devoir se passer de plusieurs joueurs ce soir à Genève, notamment Ruben Diaz, Moutinho, Joao Felix et surtout Cristiano Ronaldo. L'effectif lusitanien reste tout de même assez largement supérieur à celui de son adversaire, pouvant notamment s'appuyer sur les présences de Diogo Jota, Rafael Leao, Bruno Fernandes ou encore André Silva. Je vous propose donc de miser sur le Portugal qui ne perd pas avec un but inscrit par Jota ou Leao. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.05).

Mon MyMatch de folie : le Portugal ne perd pas, moins de 3,5 buts dans le match et Jota ou Leao buteur (3.35)

