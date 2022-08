PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 13 août – Ligue 1

Mon pronostic : Monaco ouvre le score contre Rennes, ne perd pas la rencontre et but de Ben Yedder (3.15)

Les Monégasques ne devraient pas s’écrouler après l’élimination au troisième tour de qualification par le PSV. La saison en championnat a bien débuté avec un beau succès à la Meinau (2-1). On ne s’attendait peut-être pas à ce résultat mais l’ASM n’a pas voulu faire comme la saison dernière. Je m’attends donc à un bon début de rencontre des joueurs de la Principauté qui devraient ouvrir le score. Ensuite je ne les imagine pas perdre. Rennes a perdu contre Lorient et démarre bien mal la saison. Il faudra peut-être un peu de temps pour retrouver le niveau de jeu d’il y a quelques mois. Evidemment je miserais sur une réalisation de Ben Yedder qui adore marquer face à Rennes. Un MYMATCH qui pourrait vous permettre de plus que tripler la mise (3.15) !

