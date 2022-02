PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 13 février - Ligue 1

Notre pronostic : Marseille s'impose à Metz et but de Milik (2.90)

Marseille vient de se faire éliminer de la Coupe de France cette semaine à Nice ! Sampaoli s'est trompé dans ses choix. Je m'attends à une réaction des Olympiens pour la rencontre de ce soir à Metz. Les Marseillais restent tout de même sur une très belle victoire face à Angers en championnat. Rapidement menés deux buts à zéro, ils l'ont emporté largement grâce notamment à un triplé de Milik. Le Polonais me semble revenir en forme après une période compliquée. Je lui ferais confiance ce soir à Metz. Les Grenats sont 18e du championnat et viennent de faire un nul à Troyes (0-0). Pour moi, l'OM est bien meilleur et devrait s'imposer. Si vous associez ce pari à un but de Milik c'est une cote à 2.90 qui vous attend !

