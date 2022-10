PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 13 octobre – Ligue Europa

Mon pronostic : Rennes gagne sur la pelouse du Dynamo Kiev (match délocalisé à Varsovie) (1.96)

Rennes est très bien parti dans ce groupe B avec sept points en trois journées à égalité avec Fenerbahce. Sauf surprise, il devrait y avoir un duel entre ces deux équipes pour la première place qui a une importance. En effet, celle-ci octroie une qualification directe en huitième de finale de la Ligue Europa tandis que le deuxième oblige à disputer une double rencontre en seizième de finale. Pas question pour le Stade Rennais de se relâcher et de laisser les Turcs s’échapper. De plus, le Dynamo Kiev a perdu ses trois rencontres de poule et n’évolue pas dans son stade habituel. A Rennes d’en profiter et de prendre les trois points de la victoire tout à l’heure.

