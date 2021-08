PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 14 août Ligue 1

Mon pronostic : le PSG mène à la mi-temps face à Strasbourg, s’impose par au moins deux buts d’écart et Mbappé marque (2.55 via MYMATCH)

Le Paris Saint-Germain devrait logiquement s’imposer ce soir face à Strasbourg. Le Racing reste sur une défaite lors de la première journée face à Angers (0-2). La saison promet d’être compliquée pour ces Strasbourgeois qui ont lutté pour leur maintien jusqu’en mai dernier. Attention tout de même car la défense parisienne est expérimentale. Marquinhos n’est toujours pas revenu et Sergio Ramos est indisponible jusqu’à la trêve internationale. Avec ce Strasbourg en délicatesse, je pense que le club de la capitale peut s’imposer par au moins deux buts d’écart et plier la rencontre assez rapidement. Evidemment, en l’absence de Neymar et, probablement, de Messi, Mbappé aura les clefs de l’attaque. Je le vois ouvrir son compteur but ce soir. Si vous associez ces paris vous pourriez multiplier votre mise par 2.55 !

