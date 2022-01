PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 14 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : Nice bat Nantes, Gouiri ou Dolberg buteur (2.90)

C’est un duel entre deux équipes en pleine forme. Les Canaris reviennent bien en ce moment avec une bonne série de six rencontres sans défaite. Ils ont pris dix points sur les douze derniers possibles. Cependant, le FC Nantes doit composer sans de nombreux joueurs. Castelletto, Coulibaly, Simon et Traore sont à la CAN. Les Aiglons devront aussi se passer de Lemina ou encore d’Atal. Deuxième de Ligue 1, Nice est sur une très bonne dynamique avec quatre victoires de rang. A domicile je pense que les Niçois vont s’imposer. Regardez bien les compositions d’équipes si vous voulez me suivre car je vois Gouiri ou Dolberg marquer. A voir si le Danois ne sera pas remplacé par Delort à la pointe de l’attaque.

