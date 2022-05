PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 14 mai – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg bat Clermont sans encaisser de but (2.30)

Les Strasbourgeois sont 6e et pour l’instant, ils sont en dehors des places qualificatives pour l’Europe avec deux points de retard sur le Stade Rennais. Il faudrait donc gagner aujourd’hui face à Clermont pour tenter de revenir sur les Bretons et même sur les Niçois. Les Auvergnats ont cinq longueurs d’avance sur les Stéphanois et ont quasiment assurés leur maintien. Attention tout de même car mathématiquement tout reste possible même si cela paraît impossible. Cependant je ne vois pas le Racing laisser passer sa chance à la Meinau et je lui ferais confiance pour l’emporter et ce même sans encaisser de but.

