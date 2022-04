PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 15 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Rennes s’impose face à Monaco (2.15)

C’est un véritable match de coupe d’Europe qui a lieu ce soir au Roazhon Park. Le Stade Rennais est exceptionnel depuis deux mois, avec six victoires et un nul en championnat. Les Bretons ont d’ailleurs remporté leurs sept dernières rencontres à domicile, toutes compétitions confondues. Ils n’ont plus connu la défaite dans leur antre depuis le 15 décembre, ce qui leur permet aujourd’hui de rêver d’une nouvelle qualification en Ligue des Champions. Le seul bémol pour les Rennais est l’absence de Nayef Aguerd, qui oblige Bruno Génésio à aligner une défense centrale inédite, faisant possiblement reculer Baptiste Santamaria. Ça peut donner des idées à l’AS Monaco, qui reste sur trois victoires de rang en championnat. Mais les joueurs de Philippe Clément restent poussifs sur le terrain et sont en difficulté en déplacement. Si je vois Wissam Ben Yedder réaliser une grosse fin de saison dans la course au trophée du meilleur buteur, les Monégasques sont bien trop en difficulté sur le plan défensif pour espérer grimper au classement. C’est pourquoi je miserais sur un succès de Rennes (2.15). Vous pouvez y ajouter les deux équipes qui marquent pour faire grimper la cote à 3.50 ainsi que moins de 4,5 buts dans la rencontre pour un MyMatch de folie à 5.10 !

