PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 15 avril – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG gagne contre Lens, moins de 3,5 buts dans la rencontre et Mbappé buteur (4.40 via MYMATCH)

Pour moi, le PSG va quasiment s’assurer le titre dès ce soir. Les Parisiens sortent d’une victoire à Nice et vont mettre tous les ingrédients nécessaires pour faire le travail. De l’autre côté, je pense que les Lensois commencent à avoir une certaine pression avec la possibilité d’aller chercher le titre. Ils savent que c’est le match de la dernière chance. Même si les Sang-et-Or restent sur quatre victoires d’affilée, ce déplacement au Parc des Princes me semble bien compliqué. J’irais sur le succès du club de la capitale au terme d’une rencontre serrée (moins de 3,5 buts). Pour une cote encore plus importante, je vois Kylian Mbappé mettre fin à sa disette et marquer pour apporter le succès au PSG (4.40 via MYMATCH).

