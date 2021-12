PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 15 décembre – Premier League

Mon pronostic : Arsenal s’impose face à West Ham, Lacazette buteur (3.45)

Ce derby londonien s’annonce bouillant ! Arsenal est intraitable à domicile avec six victoires, un nul et une seule défaite à l’Emirates Stadium. Les Gunners réalisent, de plus, une bonne saison alors que beaucoup leur promettait l’enfer. Le système Arteta semble enfin porter ses fruits. Si l’affaire Pierre-Emerick Aubameyang, qui vient de perdre son brassard de capitaine pour raisons disciplinaires, est venu perturbée la semaine de l’équipe, Alexandre Lacazette en profite pour montrer une nouvelle fois ses qualités sur le terrain. En face, West Ham est une excellente formation. Les Hammers sont la belle surprise de cette saison et je les vois embêter leur adversaire du soir. Mais, selon moi, ça ne sera pas suffisant pour prendre des points. Je miserais donc sur la victoire d’Arsenal avec un but de Lacazette (3.45).

