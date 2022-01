PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 15 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : 0-0, 0-1 ou 0-2 entre Saint-Etienne et Lens (3.25)

Je ne m’attends pas à un grand spectacle dans le Chaudron. Les Stéphanois ont cruellement besoin de points. Ils sont derniers du championnat avec seulement deux victoires et six nuls. Saint-Etienne est même sur une série noire de cinq défaites de rang et devra faire sans Khazri, Bouanga, Moukoudi, Neyou, Sow ou encore Hamouma. Cela fait beaucoup pour la lanterne rouge. Lens essayera donc d’en profiter pour engendrer un deuxième succès consécutif après son match face à Rennes (1-0). Les Sang-et-Or sont relativement épargnés par la CAN et le Covid-19 pour l’instant. Je ne les vois pas encaisser de but tout à l’heure. Je me couvrirais avec le score exact multichoix : 0-0, 0-1 ou 0-2 pour plus que tripler la mise !

