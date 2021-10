PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 15 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG bat Angers et Mbappé marque un doublé (4.70)

Les Parisiens doivent se remettre de la défaite à Rennes lors de la dernière journée (2-0). Les Rennais avaient très bien joué en profitant du manque criant d’envie des joueurs du Paris Saint-Germain qui ont connu une préparation compliquée. Il ne s’agit tout de même que des trois premiers points perdus cette saison par Paris qui en a pris vingt-quatre sur vingt-sept possibles. Je ne vois pas le club en perdre aujourd’hui même si Angers réalise un très bon début de saison. Les Angevins sont 4e avec quatre victoires, quatre nuls et une seule défaite face à Nantes (1-4). Cependant la différence de niveau est trop importante et ce malgré les absences du côté du PSG qui devra se passer des joueurs brésiliens et argentins qui ont joué cette nuit. Je vois donc les parisiens l’emporter et Kylian Mbappé s’illustrer. Le Français, très bon en Ligue des Nations, devrait être le fer de lance de l’attaque ce soir. Je pense qu’il pourrait même inscrire un doublé.

