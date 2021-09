PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 15 septembre Ligue des champions

Mon pronostic : Messi, Neymar et Mbappé marquent à Bruges (6.00)

C'est le grand soir pour Paris ! Le PSG, favori pour la victoire finale en Ligue des Champions, lance sa campagne européenne sur la pelouse du Club Bruges. L'attraction de la soirée c'est l'association des trois stars en attaque : Mbappé, Neymar et Messi. Evidemment, cette rencontre sera suivie dans le Monde entier et je pense que les joueurs voudront être à la hauteur de l'événement. je m'attends à un match déséquilibré et je me dis que cela peut faire mal. Je vous propose plusieurs parix annexes sur cette affiche : Messi et Mbappé marquent au moins deux buts à eux deux (2.00), le PSG marque sur penalty (3.10) et surtout je vous conseille de mettre une pièce sur le trio : Messi, Neymar, Mbappé buteurs pour une cote de (6.00) !

