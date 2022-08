PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 16 août – Ligue des Champions

Mon pronostic : les Glasgow Rangers battent le PSV Eindhoven par au moins deux buts d’écart (4.40)

C’est une affiche qui pourrait être spectaculaire ! Les Glasgow Rangers ont obtenu leur place pour ces barrages en réalisant un match merveilleux face à l’Union Saint-Gilloise la semaine dernière. Battu 2-0 à l’aller, le club écossais a pu compter sur l’ambiance exceptionnelle de l’Ibrox Stadium pour renverser son adversaire et s’imposer 3-0. Intraitables à domicile et terriblement efficaces offensivement, les joueurs de Giovanni Van Bronckhorst ne laisseront pas respirer le PSV Eindhoven. Tombeurs de Monaco au tour précédent, avec une immense réussite, les Néerlandais ont prouvé qu’ils avaient les qualités mentales pour l’emporter à l’usure. S’ils marquent beaucoup, ils restent toutefois très friables sur le plan défensif. Cette équipe risque d’être dépassée ce soir et pourrait ainsi concéder un lourd revers. Je vois donc un succès des Rangers par au moins deux buts d’écart (4.40).

Mon pari de folie : les Galsgow Rangers battent le PSV Eindhoven par au moins deux buts d’écart, les deux équipes marquent et Tavernier buteur (20).

Pariez sur Glasgow Rangers – PSV Eindhoven ici !