PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 16 juin - Euro Qualifications

Mon pronostic : la France bat Gibraltar avec un doublé de Mbappé, Giroud et Coman buteurs (3.80)

C'est une rencontre très déséquilibrée à laquelle nous aurons le droit ce soir à Faro (Portugal). Sur ce type de rencontre, la question n'est pas de savoir si la France va gagner ou non. Dans un monde normal, la réponse est «oui». Mais pour faire grimper la cote, je vais parier sur des buteurs. Avec 38 réalisations en Bleus, Kylian Mbappé chasse toujours les records, où qu'il aille. Face à un adversaire aussi faible sur le papier, avec aucune victoire en éliminatoires d'une grande compétition depuis cinq ans, le Parisien essaiera de soigner ses statistiques. Je le vois donc marquer un doublé. Annoncé comme potentiel titulaire, je pense qu'Olivier Giroud voudra, lui aussi, ajouter une unité de plus à son record, tout comme Kingsley Coman, qui marque assez rarement avec les Bleus, mais à qui, un but, ferait le plus grand bien.

