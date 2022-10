PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 16 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG ne perd pas et les deux équipes marquent, Mbappé buteur (3.00)

Avec l’affaire Mbappé qui secoue le club, le PSG va devoir très vite réagir sur le terrain face à l’Olympique de Marseille. Les Parisiens n’ont plus gagné depuis trois rencontres avec trois scores de parité, deux contre le Benfica Lisbonne et un autre en Ligue 1 à Reims. Les Parisiens devront faire sans Sergio Ramos, mais pas sûr que cela soit une vraie perte, Kimpembe et Nuno Mendes ne seront pas là non plus. Une incertitude plane également sur Messi et Neymar. L’Argentin ne veut pas prendre de risque et Mbappé, qui est dans la tourmente, est en plus sorti touché mardi soir. Si le Français joue, je le vois marquer. Avec son caractère de champion, il voudra montrer qu’il est LA star du PSG. Je vous propose donc de parier sur le 1N avec les deux équipes qui marquent avec un but du français pour tripler la mise !

