PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 16 octobre

Mon pronostic : Lille ne perd pas à Clermont, les deux équipes marquent et David marque (4.30 via MyMatch)

Match très important entre deux équipes qui ne voudront absolument pas perdre. Les Lillois sont dans une bonne passe en ce moment avec trois victoires de rang en Ligue 1, ce qui rattrape le début de saison très compliqué. Les Clermontois connaissent la trajectoire inverse avec une entame de championnat très bonne puis ils sont dans un creux avec une série de sept matches sans victoire et vingt buts encaissés. Rien ne va plus pour Clermont qui est 15e du classement et qui va lutter pour le maintien. A domicile, ce club est capable de tenir et c’est donc pourquoi je me couvrirais avec le N2. Je pense également que les deux équipes vont marquer car elles sont composées d’éléments offensifs très forts avec Bayo ou bien David côté lillois. Je pense d’ailleurs que le Canadien va s’illustrer, lui qui a inscrit deux doublés lors de ses deux dernières rencontres. Un MyMatch côté à 4.30 !

