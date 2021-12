PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 17 décembre – Coupe de France

Mon pronostic : Lyon ne perd pas sur la pelouse du Paris FC et Paqueta marque (1.95)

Cette rencontre n’est pas aussi facile à pronostiquer que ne laissent penser les cotes. Lyon est largement favori pour ce match mais pourtant les Gones ne sont pas du tout en forme. Ils sont sur une série de quatre rencontre sans la moindre victoire toutes compétitions confondues. De plus l’Olympique Lyonnais n’est pas bon en déplacement. Le Paris FC, lui, est en pleine bourre et reste sur cinq succès de rang en Ligue 2. En Coupe de France, les Parisiens ont battu Sedan aux tirs aux buts avant de s’imposer très tranquillement contre Cayenne (14-0). Je me couvrirais donc en misant sur le fait que Lyon ne perde pas. Pour faire gonfler la cote, je vous propose de rajouter le but de Lucas Paqueta. Le Brésilien est un des meilleurs joueurs de son équipe et a déjà marqué sept fois cette saison. Il devrait être titulaire ce soir. Un pari pour presque doubler la mise !

