PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 17 mai – Ligue des Champions

Mon pronostic : le Real Madrid se qualifie en finale sur la pelouse de Manchester City (3.50)

Qui va rejoindre l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Selon les cotes, c’est Manchester City qui devrait avoir ce privilège mais il faut toujours se méfier du Real Madrid. Les joueurs de Carlo Ancelotti ont réalisé un très bon match aller mais ont craqué sur une frappe puissante de Kévin De Bruyne. Le Belge a permis à son équipe d’être dans de bonnes dispositions pour ce soir à l’Ethiad Stadium. Avec vingt-deux rencontres consécutives sans défaite et un titre de champion d’Angleterre qui leur tend les bras, les Citizens sont en pleine confiance mais la Ligue des Champions est une spécialité madrilène. La « Casa Blanca » semble être intouchable dans les matches couperets et on se rappelle tous des deux confrontations de la saison dernière entre ces deux équipes où le Real avait retourné la situation. C’est pour cela que je pense que cette cote de la qualification en finale du Real Madrid doit être jouée (3.50) !

