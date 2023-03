PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 17 mars - Ligue 1

Mon pronostic : Lyon bat Nantes et les deux équipes marquent (2.95)

Ça va être compliqué pour les Nantais ! Depuis quelques semaines, Lyon a une meilleure dynamique que les Canaris. Sur les onze derniers matchs, les hommes de Laurent Blanc n'ont perdu qu'une seule fois, à l'extérieur face à Auxerre. La semaine dernière, ils ont fait preuve d'une grosse force de caractère pour revenir au score face à Lille dans les dix dernières minutes, leur permettant d'arracher le match nul dans le Nord. De plus, ils peuvent se permettre de rêver des places européennes puisqu'ils ne sont qu'à sept unités de la 5e place. De l'autre côté, Nantes n'est pas dans une bonne période avec notamment quatre défaites sur les six derniers matchs toutes compétitions confondues. Même si les joueurs de Kombouaré doivent prendre des points pour assurer au plus vite leur maintien, le déplacement à Lyon semble trop compliqué. Le seul joueur qui peut leur laisser de l'espoir s'appelle Ludovic Blas, mais je pense qu'il sera trop esseulé pour ramener des points. Je vois Lyon l'emporter avec les deux équipes marquer !

Mon pari de folie : Lyon gagne, les deux équipes marquent, Lacazette et Blas buteurs (13.50)