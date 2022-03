PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 17 mars - Ligue Europa Conférence

Mon pronostic : qualification de Rennes (3.85)

Je pense que c’est le club français qui peut nous faire vibrer en Coupe d’Europe cette saison ! Rennes, qui joue extrêmement bien depuis des semaines, reçoit Leicester avec pour ambition d’inverser le score du match aller (défaite 2-0). Les Rennais n’auront aucune pression au coup d’envoi et vu leur potentiel offensif je me dis qu’ils sont capables d’ouvrir le score rapidement. Comme Leicester encaisse pas mal de buts, je me dis que l’exploit est possible et je mets une pièce sur la qualification du Stade Rennais (4.20) !

