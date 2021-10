PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 17 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg bat Saint-Etienne, au moins deux buts dans la rencontre dont un d’Ajorque (3.90)

Cela ne va vraiment pas fort chez les Vert qui n’ont pas une seule victoire depuis le début de saison. Le match nul obtenu à l’arrache lors du derby ne devrait pas relancer cette équipe. C’est toujours une rencontre très particulière lorsque l’adversaire s’appelle l’Olympique Lyonnais, d’autant plus au Chaudron avec le soutien du public. Je pense que l’ASSE va retomber dans ses travers alors que Strasbourg va de mieux en mieux. Alors oui le Racing reste sur deux matches sans victoire mais les Strasbourgeois ont pris dix points lors des six dernières journées et ont perdu à Lyon et contre Lille. A la Meinau, ils en ont engrangé sept. Je les vois s’imposer face à la lanterne rouge de cette Ligue 1. Je pense qu’on devrait voir des buts dans cette rencontre et je miserais même sur une réalisation d’Ajorque. Un beau pari coté à 3.90 !

Pariez sur Strasbourg – Saint-Etienne ici !