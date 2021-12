PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 18 décembre – Coupe de France

Mon pronostic : Rennes bat Lorient et plus de 2,5 buts dans le match (2.10)

Rennes est une équipe très plaisante depuis plusieurs mois et a un effectif d’une grande qualité. Je pense qu’elle est capable de jouer sur les trois tableaux. La première partie de la Coupe d’Europe est terminée pour le Stade Rennais qui a parfaitement géré cette phase de groupe avec une première place. De plus je ne vois pas les Bretons passer à côté de la Coupe de France d’autant qu’ils l’ont remporté en 2019. Les Lorientais, eux, en sont à sept défaites d’affilées. Je pense que l’on devrait voir des buts aujourd’hui. Je miserais sur le fait qu’il y ait au moins trois buts dans la rencontre. Rennes est capable de dérouler mais Lorient peut aussi marquer. Un pari pour plus que doubler la mise coté à 2.10 !

