PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 18 février – Ligue 1

Notre pronostic : Lille bat Metz et les deux équipes marquent (3.45)

En gagnant la semaine dernière à Montpellier (1-0), les Lillois se sont faits du bien après deux défaites de rang à Brest et contre le PSG. Cependant, ils n’arrivent pas à grimper au classement et sont 10e du championnat, bien loin des ambitions légitimes d’un champion de France en titre. Mardi soir, les « Dogues » ont une rencontre importante à préparer en Ligue des Champions sur la pelouse de Chelsea. Je pense qu’ils vont jouer avec de l’intensité ce soir. Je ne les vois pas prendre cette rencontre à la légère alors qu’ils sont décrochés en Ligue 1. Je m’attends donc à une victoire de Lille à domicile ce soir. Metz ne va pas rendre les armes si facilement. Les Messins sont en grandes difficultés et vont tout donner pour prendre au moins un point. Je crois qu’ils sont capables de marquer. Un beau pari coté à 3.45 !

