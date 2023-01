PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 18 janvier 2023 - Supercoupe d'Italie

Mon pronostic : l'Inter gagne à la mi-temps et s'impose à la fin du match (3.90)

La dynamique est très importante ! Et à ce petit jeu, c'est l'Inter qui en sort vainqueur. L'AC Milan n'a gagné qu'un seul match, face à la Salernitana, sur ses quatre derniers. Les Nerazzurri n'en ont perdu aucun. Les champions italiens traversent une mauvaise passe au pire moment possible avant d'affronter le rival de toujours dans le derby della Madonnina. De plus, depuis que Mike Maignan n'est plus dans les cages de Milan pour cause de blessure, les Rossoneri ne sont plus aussi performants, surtout défensivement. Je pense que l'Inter est capable de marquer plusieurs fois dans ce match, et s'ils mènent à la mi-temps, il sera très difficile pour Milan de renverser le score. Je vois l'Inter mener à la pause et finir par remporter le match !

