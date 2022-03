PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 18 mars – Ligue 1

Mon pronostic : Saint-Etienne bat Troyes et les deux équipes marquent (4.10)

C’est un match à six points entre ces deux clubs qui luttent pour leur maintien. Les Verts vont mieux depuis la fin du mois de janvier en championnat avec quatre victoires, deux nuls et une défaite au Parc des Princes. Les Stéphanois se donnent donc les moyens de rester en Ligue 1 mais attention, l’ESTAC retrouve la forme et reste sur deux succès consécutifs à Bordeaux et contre Nantes ainsi que sur un nul face à Marseille. De très bons résultats qui vaut aux Troyens une 15e place avec deux points d’avance sur leurs adversaires du soir. Je m’attends à une rencontre très serrée et c’est pourquoi je pense que les deux équipes vont marquer. Je crois également que Saint-Etienne va gagner.

